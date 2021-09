Kaolack : 111 personnes mortes dans des accidents

Au total, 111 personnes ont péri dans 1 356 accidents de la circulation enregistrés entre janvier et août 2021 dans la région de Kaolack, a appris l’APS de la brigade locale des sapeurs-pompiers.



Selon le capitaine Sada Dia, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Kaolack, ces accidents de la circulation ont occasionné 2 754 victimes et 111 pertes en vies humaines. Un chiffre en nette augmentation par rapport à 2020, une année durant laquelle 103 décès ont été comptabilisés parmi les 3 507 victimes des 1 824 accidents de la circulation enregistrés dans cette région du centre du pays, a fait savoir l’officier des sapeurs-pompiers.



Il a également fait savoir que 450 incendies ayant occasionné un décès parmi les 5 victimes recensées ont été comptabilisés depuis le début de l’année dans la région. L’année dernière, 525 incendies qui avaient provoqué trois morts avaient été enregistrés. A la fin du mois août, la brigade des sapeurs-pompiers de Kaolack a effectué 3 398 interventions. Sur toute l’année dernière, ces interventions ont été de l’ordre de 4 395, selon le capitaine Dia.

Avec L'As

