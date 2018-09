Kaolack : 2 talibés tués dans l’effondrement d’un mur

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Septembre 2018 à 19:20 | | 0 commentaire(s)|

On en sait plus sur le drame survenu à Kaolack. Deux enfants âgés de cinq et quatre ans sont morts suite à l’effondrement du mur de leur "Daara". Ce, après les fortes pluies enregistrés, mardi nuit, dans la commune de Latmingué.

Selon Fallou Dramé, leur maître coranique interrogé par Radio Sénégal, le mur de la maison en banco qui faisait office de "Daara" s’est écroulé vers 5h40 du matin. Et, trois autres enfants ont été grièvement blessés. Les sapeurs-pompiers ont procédé à leurs évacuations.



Seneweb.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook