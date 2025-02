Kaolack : 7 malfaiteurs arrêtés par la sûreté urbaine Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2025 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

Un scandale secoue la société Saloum Investissement Développement (SID). Quatorze motos ont été subtilisées dans ses magasins par certains de ses employés. Les malfaiteurs ont emporté le butin en plusieurs rotations, avec le concours du préposé à la sécurité, A. Diaw. Ayant constaté la disparition du matériel, le responsable de la SID, H. Lèye, a déposé une plainte à la Sûreté urbaine de Kaolack. L'enquête policière a permis l'arrestation du vigile A. Diaw et sa bande par les limiers de cette nouvelle unité d’élite du commissariat central de Kaolack. Mis devant le fait accompli, chacun des sept mis en cause a expliqué sur procès-verbal son degré d'implication dans le vol. Poursuivis pour vol au préjudice de son employeur, complicité et recel, l'agent de sécurité A. Diaw et ses six complices ont été déférés hier au parquet de Kaolack.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78680-kaolack-7-malf...

