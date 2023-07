Kaolack : Aliou Raki Sall et le Pastef front républicain, demandent la grâce pour Ousmane Sonko et saluent la décision du Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juillet 2023 à 01:04 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétariat politique national de pastef front républicain s'est réuni ce vendredi à Kaolack pour rendre publique la position de cette organisation sur la vie politique nationale.



Dans son communiqué lu à Dakaractu, le secrétariat politique national de Pastef front républicain a demandé " de vive voix la grâce pour Ousmane Sonko, ses doctrinaires et militants". Et d'ajouter " Comprenant sans effort le désistement du Président Macky Sall à l'élection présidentielle à un moment de forte inquiétude. Le secrétariat politique national de Pastef front républicain salue ladite décision et propose le report de la présidentielle. Une mesure nécessaire au renforcement préalable de l'ordre républicain et démocratique".



Aliou Raki Sall et Cie de poursuivre " Prenant acte de la volonté de la classe politique de modifier la loi L 28, verrou moral du code électoral. Le secrétariat politique national de Pastef front républicain dénonce les reniements et compromissions en cours afin de valider la participation de prévaricateurs et délinquants à l'élection présidentielle".



Pour une meilleure participation du Saloum-saloum par rapport à l'exploitation du sel de Kaolack, le SPN de Pastef front républicain propose ce qui suit. " Le secrétariat politique national de Pastef front républicain exige la prise de part de capital du privé national dans la société des Salins du sine-saloum et la libération de la ressource naturelle indispensable à la création de petites unités de transformations, pourvoyeuses d'emplois".

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Kaolack-Aliou-Raki-Sall-...

Accueil Envoyer à un ami Partager