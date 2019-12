Kaolack: Collision entre une camionnette et une voiture particulière fait 1 mort et 4 blessés

Un accident s’est produit près de la commune de Sibassor (département de Kaolack). Une camionnette en provenance de Dakar et une voiture d’un particulier ont fait une collision sur cet axe routier.



Le bilan provisoire fait état d’1 mort et de 4 blessés. Les sapeurs pompiers qui ont très vite rallié le lieu de l’accident, ont évacué les blessés à l’hôpital régional de Kaolack.



Le corps de la victime a été déposé à la morgue dudit hôpital.

