Kaolack : Des agriculteurs réclament la dissolution du Comité national interprofessionnel de l’arachide Des membres de l’association ‘’Aar Sunu Moomeel’’ (Préserver notre patrimoine) ont réclamé, lundi, à Kaolack (centre), la dissolution du Comité national interprofessionnel de l’arachide (CNIA) et son remplacement par une structure capable de mieux défendre les intérêts des acteurs de ladite filière, nous apprend l’APS.

Le président de cette association, Bassirou Bâ, a déploré les ‘’dysfonctionnements’’ notés dans le fonctionnement du CNIA et ‘’l’inadaptation’’ des critères avec lesquels est déterminé chaque année, par le gouvernement, le prix du kilo d’arachide.



‘’Il faut dissoudre le CNIA pour une meilleure représentativité des petits producteurs ruraux et inciter à la création d’un comité national de concertation interprofessionneln réunissant les organisations de producteurs’’, ont écrit les dirigeants d’‘’Aar Sunu Moomeel’’, dans un mémorandum remis aux journalistes, lors d’une conférence de presse.



Selon l’agence de presse, s’exprimant en présence de membres de l’association venus de plusieurs régions, M. Bâ a fustigé le démarrage tardif de la campagne de commercialisation de l’arachide, la ‘’défaillance des circuits’’ de vente de ce produit, ainsi que la non-participation des producteurs à la fixation de son prix.



De même a-t-il dénoncé l’existence de nombreux opérateurs privés semenciers, n’étant pas en mesure de financer eux-mêmes leurs opérations. Ils ne sont pas éligibles aux crédits bancaires, selon Bassirou Bâ. ‘’ Les paramètres utilisés ne sont pas régulièrement évalués et corrigés, l’estimation des coûts de la main-d’œuvre et la valorisation de la main-d’œuvre familiale ne sont pas totalement prises en compte ’’, lors de la fixation du prix de l’arachide par le gouvernement, a relevé M. Bâ.



‘’ Le seuil de sauvegarde fondé sur la valeur du travail, ne rémunère pas réellement l’effort du producteur ’’, a-t-il signalé, réclamant ‘’ la suppression de la subvention des semences d’arachide et le renforcement de celle des engrais, l’ouverture des frontières en vue d’une meilleure commercialisation de l’arachide et la suppression du prix plancher ’’.



Le prix de l’arachide doit être ‘’plafonné’’, proposent Bassirou Bâ et ses camarades, disant vouloir remettre leur mémorandum aux autorités administratives de la région de Kaolack.



Une marche de protestation contre l’organisation de la campagne de commercialisation des récoltes d’arachide, qu’ils envisageaient d’organiser à Kaolack, a été interdite par les autorités locales, selon eux.



