Kaolack : Des cuisses de poulet et des poulets entiers d'une valeur estimée à plus de 4 millions FCfa, saisis par la Douane.

Selon le communiqué de la brigade des Douanes du pont Serigne Bassirou Mbacké (ex pont Noirot), lu à Dakaractu, " ces marchandises en provenance de la Gambie ont été saisies grâce à un signalement d’un anonyme vers un 1heure du matin. Il s’agit d’une voiture lourdement chargée de cuisses de poulet (95 cartons) et des poulets entiers (100 cartons). Ce qui fait un poids total de 2, 250 tonnes d’une valeur de 4.460 millions de FCFA".



En effet, "Le lieutenant Lamarana Diallo, commandant de ladite brigade, fort de renseignements fournis par des collaborateurs, s’est rendu dans la nuit du samedi au dimanche dernier dans la localité de Lamarame dans la commune de Keur Socé".



À le croire toujours : "Sur place, nous avons appréhendé une fourgonnette remplie de poulets entiers et de cuisses rangés dans des cartons de 100 kg. La cargaison devait passer par un raccourci par la localité de Latmingué pour contourner les services de douanes sur le chemin. Nous avons pu heureusement, éviter leur stratagème et mettre la main sur ces produits prohibés".

