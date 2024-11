Kaolack/Dr Macoumba Diouf : «Une fois élu à l’AN, je vais proposer un projet de loi «une commune, un milliard» pour booster l’économie dans chaque commune»

Le leader d’Aprodel, Moussa Fall a organisé un grand meeting au quartier Gawane en l’honneur de son candidat, la tête de liste de la Fédération du Renouveau (FDR), le Dr Macoumba Diouf. Qui a saisi l’occasion pour faire l’économie de sa vision pour le développement de la cité du Saloum. «Nous voulons représenter dignement le peuple Sénégalais en étant des députés centristes qui vont promouvoir le discours rationnel entre le camp du pouvoir et de l’opposition», dira le Dr Macoumba Diouf.



Qui préconise «la relance du bassin agricole du Saloul». L’idée, selon lui, «c’est d’inscrire les paysans dans une dynamique de pouvoir cultiver en période d’hivernage comme en saison sèche». « Sans cette démarche, il sera très difficile de réussir cette relance de la Sonacos», pense-t-il. Non sans signaler que «il y a beaucoup de projets de développement dans le domaine industriel dont le seul obstacle pour l’essor économique du pays se trouve dans la démarche». Selon le Dr Macoumba Diouf, «la cité du Saloum peut être divisée en deux parties (la ville et le monde rural)».



Il suffit, explique-t-il, de renforcer les communes du monde rural comme de la ville pour booster l’économie. « Une fois à l’assemblée nationale, je vais proposer un projet de loi «une commune, un milliard» aux ministres des collectivités territoriales et des finances pour booster l’économie chaque année. Cela ne représente que 8,5% du budget estimé à plus de 7000 milliards FCFA. Ce projet de loi, s'il est validé, permettra d’assurer un développement territorial équitable. Ce n’est que par cette méthode avec la mise en place de pôles territoriaux viables qui vont inscrire le pays sur la voie d’un développement durable», a-t-il soutenu.



Cependant, il a déploré les lenteurs pour un plan d’assainissement de la ville de Kaolack."Il n'y a que l'Etat qui peut régler le problème d'assainissement de cette ville", a-t-il signalé.