Kaolack / Gestion des énergies électriques et réduction de la facturation : L’AEME poursuit sa dynamique de sensibilisation L’Agence nationale pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie (AEME), en partenariat avec les administrations locales des régions, poursuit sa campagne de promotion et de vulgarisation des pratiques de maîtrise de l’énergie. Mieux, l'AEME entend promouvoir et présenter à travers les Comités régionaux de développement (Crd) organisés un peu partout à travers le pays, les résultats du programme d’analyse, de suivi et de réduction des dépenses en électricité du secteur public (Sardel).

Ainsi, soutenu par l’Institut de la Francophonie pour le développement (Ifdd), ce programme en dehors de sa spécificité d’appuyer le Sénégal à la réalisation de son programme d’analyse, de suivi et de réduction des dépenses d’électricité du secteur public, s’est fixé pour objectif de réduire les importantes pertes d’énergie liées à la consommation abusive de l’énergie, sans intérêt, au refus de résilier les contrats en cas de déménagement des locaux précédemment occupés, entre autres défis ou manquements favorisant aujourd’hui, l’importance de la consommation en énergie et les innombrables pertes financières qui en découlent.



Une situation d’incompatibilité qui ne peut plus prospérer, compte tenu du niveau de précarité, la limitation des revenus dans les ménages, surtout la cherté de la facture énergétique de l’État.



Ainsi, depuis la lecture de la Lettre de politique de développement du secteur de l’énergie électrique publiée en 2012 et qui visait à réduire la facture de l’électricité à une baisse de moitié, l’Aeme a réussi à mobiliser une économie de plus de 65 milliards de francs Cfa, sans aucun investissement préalable.



Et ceci, simplement à travers ses activités de contrôle, de révision et de collaboration avec Senelec.



Aujourd’hui, compte tenu d’une facture énergétique qui est passée de 30 milliards FCfa en 2014, à 53 milliards de nos jours, l’AEME se fixe le challenge de définir et mettre en œuvre de nouvelles stratégies d’adaptation. Et cela, à travers un faisceau de perspectives comme installer dans chaque collectivité régionale, des antennes de Relais pour renforcer sa proximité avec les populations locales, mettre en place une nouvelle plate-forme de données afin de mieux distiller les informations conformes à ses activités, entre autres objectifs.













