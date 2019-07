Kaolack-Kaffrine: De la drogue et de faux médicaments saisis par la douane (images)

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 08:11 | | 0 commentaire(s)|

Pendant que les Unités douanières procédaient à des saisies de drogue au Port de Dakar, une opération similaire était en cours entre Kaolack et Kaffrine.



Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin plus précisément, les éléments de la Subdivision des Douanes de Kaolack ont intercepté dans le rayon de Gniby et Guiguinéo, une Peugeot 505 berline bourrée de faux médicaments et contenant de la drogue.



Il s'agissait de cinq (5)Kg d’amphétamine, une drogue très prisée par les femmes des flacons de paracétamol sirop, de boîtes de Diclofenac, de Diclopara forte, de paracétamol comprimés 500, de pearieactin, et d’aphrodisiaques (powerga 100, puregrey 100).



Selon la douane, la valeur des médicaments est estimée à 11 millions et celle de l’amphétamine à 229 586 000 Francs CFA.











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos