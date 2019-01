Kaolack: L'association jëf Jël et l'ONG Medshare offrent 80 millions à l'hôpital régional Rédigé par leral.net le Samedi 19 Janvier 2019 à 11:33 | | 0 commentaire(s)| C'est du matériel flambant neuf et d'une valeur estimée à quatre-vingts millions que le guide religieux Cheikh Abdou Karim Ndiaye de l'association jëf jël et l'ONG Medshare ont octroyé à l'hôpital régional de Kaolack. Selon le Directeur Saliou Tall, ce lot de matériel médial devra bien contribuer à relever le plateau technique existant à l'hôpital.



