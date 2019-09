Les centres fiscaux de Kaolack ont tenu une rencontre avec les opérateurs économiques pour apporter la lumière sur les obligations fiscales.

Ainsi la zone centre de la Direction générale des impôts et domaines de Kaolack a profité de son face à face avec les commerçants, transporteurs et industriels pour expliquer qu'est ce que la CEL (Contribution Economique Locale) et beaucoup d'autres questions liées au fisc.