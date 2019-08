Kaolack: La fédération des talibés de Serigne Maodo Sy Dabakh bénit Mouhameth Ndiaye "Rahma" S'il y'a un homme politique constant sur le terrain même avec la réélection de son mentor le Président Macky Sall, c'est bien Mouhameth Ndiaye Rahma. Depuis les fortes pluies qui se sont abattues sur Kaolack avec plus de 180mm, l'homme politique multiplie ses tournées pour rencontrer les victimes des inondations. Déjà le président du mouvement "Rahma" a distribué 11 millions de nos francs aux sinistrés.

Samedi dernier, il a aussi marqué de sa présence au gamou annuel de la fédération des disciples de Serigne Maodo Sy Dabakh.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|

Une occasion pour l'ambassadeur itinérant de renouveler son allégeance à la famille d'Elhadji Malick Sy.

Prenant la parole l'homme politique est revenu sur sa relation avec la famille et la fédération Maodo Sy Dabakh.



"Nous nous engageons à vous accompagner dans toutes vos activités et pour la pérennisation d'un tel événement", a lancé Mouhameth Ndiaye "Rahma".



Seydi Ahmeth Sy, frère cadet de Serigne Maodo Sy Dabakh qui a présidé le gamou a remercié et prié pour Mouhameth Ndiaye "Rahma", tout en invitant les disciples de la famille d'El Hadji Malick à soutenir le président du mouvement "Rahma".



"Nous devons soutenir Mouhameth Ndiaye Rahma et pour beaucoup de raisons", estime le fils de Mame Abdou Aziz Dabakh. "Il est musulman, tidiane. Il

soutient les musulmans et vous avez dit qu'il nous a soutenus. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les talibés de soutenir Mouhameth Ndiaye Rahma.

Il faut le soutenir" a recommandé Seydi Ahmeth Sy ibn Mame Aziz Sy Dabakh.



Abondant dans le même sens, le saint homme est aussi revenu sur les qualités, dit-il, du président Macky Sall qui selon lui, fait un travail colossale à la tête du pays.

"Il travaille bien dans un silence légendaire. Le silence est aujourd'hui un vertu car on est dans un pays où, on ne fait que parler", déplore-t-il.

La fédération Maodo Sy Dabakh de Kaolack par la voix de son président Cheikh Tidiane Tall, a remercié Mouhameth Ndiaye "Rahma" pour son soutien pour la réussite de cet événement religieux.



"Mouhameth Ndiaye "Rahma" nous a honoré de son soutien remarquable pour la réussite de ce gamou. Lorsque nous sommes partis l'informer de la tenue du gamou, il nous a remis 2 millions FCFA pour les préparatifs. Il est constamment dans tous les foyers religieux de Kaolack", conclut-il avant de décerner un diplôme de reconnaissance pour services rendus à la communauté religieuse de Tivaone.































Abdoulaye Diallo, Leral.net Kaolack

