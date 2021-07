Kaolack / La ligue de football et les présidents de clubs soutiennent la candidature de Me Augustin Senghor et appellent Mady Touré à rejoindre le consensus. Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|

En perspective de la prochaine assemblée générale de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, président sortant, a rendu visite à la ligue de Kaolack.



Me Augustin Senghor a présenté le bilan de son mandat 2017/2021aux dirigeants du football kaolackois.

Ainsi, la ligue et l'ensemble des présidents de club de Kaolack ont à l'unanimité rédigé une résolution pour soutenir la candidature du président sortant.



Ce dernier a parlé de la réfection des infrastructures sportives, de la préparation de la prochaine coupe d'Afrique, la pérennisation de la présence de l'équipe nationale en coupe du monde. II a également salué la démarche du consensus entamé par certains acteurs du football pour l'intérêt du sport.



Rappelons que l'assemblée générale est prévue le 7 Août 2021.



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Kaolack-La-ligue-de-foot...

Accueil Envoyer à un ami Partager