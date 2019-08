Kaolack: Le Conseil départemental numérise les services d'état-civil Le Conseil départemental de Kaolack vient de numériser les services d'état-civil de 12 des 14 communes du département, et c'est dans le cadre d'un partenariat multi-acteurs avec la commune de Pontedera d'Italie, la Diaspora sénégalaise et informaticiens sans frontières.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2019 à 12:39 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi 50 officiers d'états civils, des agents et des élus ont bénéficié d'une formation technique pour l'utilisation du logiciel, dont les services intègrent le contrôle des flux financiers et la gestion des structures sanitaires.



En effet, le président Baba Ndiaye a lors de la cérémonie de remise des diplômes aux agents formés sur l'utilisation du logiciel, félicité chaleureusement les maires, les officiers d'état-civil et les élus qui se sont fortement impliqués pour la réalisation du projet au profit exclusif des populations.



"Merci à nos partenaires, sans qui, la réalisation d'un tel projet pourrait être difficile. Ce projet qui vient pour mettre un terme aux difficultés que nos populations rencontrent dans nos services d'état-civil, a des avantages telles que sauvegarder, archiver les données, permettre aux populations de gagner du temps avec un niveau de sécurité et une fiabilité rassurante. C'est ce que ce projet compte offrir aux administrés des communes du département de Kaolack" a annoncé Baba Ndiaye.













Abdoulaye Diallo, Leral.net Kaolack

