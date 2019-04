Kaolack: Le Gouverneur invite à bâtir un Sénégal de rêve, sans violence.. Grande a été la joie du Gouverneur de kaolack au terme du défilé civil et militaire. Alhassane Sall, a magnifié la posture de l'armée tout en magnifiant son engagement sans faille pour assurer la sécurité du pays et des citoyens. Par ailleurs, il a invité les sénégalais à bannir la violence et cultiver la Paix pour asseoir le développement durable de notre jeune nation.

