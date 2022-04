Kaolack : Le mouvement "Mask" quitte And Nawlé/And Ligguey. Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022 à 23:46 | | 0 commentaire(s)|

La coalition And Nawlé qui a gagné les dernières élections locales à Kaolack, est en train de connaître une véritable traversée du désert. Et si c'était un navire, l'on aurait dit que l'eau coule de partout.



En effet, après le mouvement JRK, c'est au tour du mouvement And Suqali Kaolack (MASK) de claquer la porte.



Lors d'un point de presse tenu à Médina Mbaba (commune de Kaolack), le président du Mask, Bécaye Niang a déclaré ceci : "Le mouvement Mask s'est associé lors des élections municipales du 23 janvier 2022 avec des filles et fils de Kaolack pour la victoire de la coalition And Nawlé And Ligguey. Nous remercions tous ceux qui de prés ou de loin ont contribué à cette

éclatante victoire qui, nous l'espérons, sera une bonne chose pour nos chères localités du Saloum. Le MASK exhorte ici encore le président Serigne Mboup à réaliser le programme que nous partagions afin de redorer le blason de Kaolack. Cela dit, nous tenons l'opinion publique informée que notre collaboration avec la coalition And Nawlé And Ligguey s'arrête là".



Bécaye Niang d‘ajouter : "Nous ne saurions nous aventurer dans des projets obscures, d'affairistes et qui excluent la frange la plus importante et la plus travailleuse de la population. La gestion de la cité doit changer de paradigme, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le MASK est aujourd'hui plus qu'hier déterminé à se battre avec les kaolackoises et les kaolackois pour améliorer nos conditions d'existence dans le respect des principes démocratiques".



