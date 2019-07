Kaolack: Le pôle Territoire Sine Saloum et Africa Green Tec pour l'accès à l'électricité Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019 à 08:58 | | 0 commentaire(s)| Les 114 collectivités territoriales du pôle Sine Saloum se sont rencontrées à Kaolack avec la Société Africa Green Tec et l'Aser, pour échanger sur les modalités et pour une solution définitive sur le problème lié à l'accès à l'électricité en milieu rural.

Le Président Omar Bâ du pôle Territoire Sine Saloum et maire de Ndiob (Fatick), bénéficiaire de la Centrale de référence, explique que ce partenariat sera une solution à la grande priorité des collectivités locales .



