Kaolack : Le second cas communautaire est un employé de banque, domicilié à HLM Bongré Le second cas testé positif au Covid-19, issu de la transmission communautaire, à Kaolack, est un homme de 45 ans, employé de banque. Le malade avait séjourné à Keur Massar et c’est à son retour à Kaolack, au quartier HLM Bongré qu’il a senti les premiers symptômes. Les tests effectués sur lui se sont révélés positifs, hier.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Avril 2020 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|



