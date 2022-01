Kaolack: Les Salins du Sine-Saloum déboutée par le tribunal sur le sursis de paiement

En effet, ladite société avait introduit une saisine pour demander un sursis de paiement.



Le tribunal a décidé de rejeter cette action en demandant à cette société française, de procéder au paiement intégral estimé à plus de 47 millions de FCfa, soit la somme de 500.000 FCfa par chaque ex-travailleur.



A l'issue de cette audience, Khalifa Dieng, responsable de ces ex-travailleurs et ses camarades, ont fait face à la presse pour remercier la justice sénégalaise par rapport à son impartialité dans cette affaire et annoncer leur prochaine audience prévue le 9 février prochain 2022, concernant, elle, le dossier des 2 milliards de nos francs.











Par Abdou Khafour Camara, à Kaolack