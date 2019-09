Kaolack: Les agents des Eaux et Forêts découvrent 55kg de chanvre indien dans un camion malien L'information a failli nous échapper, mais Leral est en mesure de vous dire que le vendredi dernier, les éléments des Eaux et Forêts en faction à la brigade de Kahone sur la route de Tambacounda, en procédant à une vérification de routine, ont découvert 3 sacs contenant du chanvre indien sur le porte-bagages d'un camion malien.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2019

Constatant que les dès son jetés, le chauffeur et son apprenti ont pris la fuite. Alertés de cette découverte, les éléments de la brigade de gendarmerie de Kaolack ont vite rappliqué sur les lieux, avant de constater une importante quantité de drogue (55kg) dissimulée dans des sacs.



Selon notre source, une enquête est ouverte pour mettre la main sur le trafiquant qui encourt le délit de trafic international de drogue. Le véhicule est immobilisé à la brigade de gendarmerie de Kaolack, en attendant que son chauffeur qui serait d'origine malienne, soit alpagué.









Abdoulaye Diallo Leral.net Kaolack

