Kaolack: Macky Sall pour la formalisation du secteur des « Moto-Jakarata »: « Il faut en faire un véritable métier »

Lors de la clôture du conseil présidentiel territorialisé dans la région de Kaolack ce mercredi, le chef de l’Etat a annoncé des mesures qui vont à l’endroit de certains acteurs économiques. Les motocyclistes appelés « Jakartaman » font bien partie de ce segment qui peut participer au développement économique de la région. « Kaolack a une histoire avec les « moto-Jakarta ». Cette activité a pris naissance au Sénégal à partir de la ville de Kaolack. Plus de 7000 jeunes travaillent dans l’activité de moto Jakarta. Nous devons réorganiser tout ce secteur informel » a indiqué le président de la République, présentement dans la zone du Saloum dans le cadre de sa tournée économique. D’après le chef de l’Etat qui croit en la formalisation de ce secteur très prisé même par d’autres jeunes d’autres régions, «il est possible de faire de cette activité un véritable pôle de métier en équipant les jeunes et formaliser le secteur ».











Cheikh S. FALL

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Kaolack-Macky-Sall-pour-...