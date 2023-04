Kaolack / Mainlevée sur un total de 5.000 tonnes d'engrais : l'OCP-Sénégal reprend ses activités dans le Saloum et s'achemine vers une livraison en Gambie . Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 01:59 | | 0 commentaire(s)|

Une partie de la presse avait dernièrement relayé l'information selon laquelle une quantité importante d'engrais (reconditionnés dans un entrepôt à Kaolack) avait fait l'objet d'un blocus par les autorités administratives. Il faut signaler que l'affaire a eu un dénouement heureux, vu que la société en question OCP-Sénégal S.A a repris son produit et s'achemine vers une livraison en Gambie. "Il y avait juste des informations qui manquaient au niveau de la direction du commerce et ces informations ont été complétées. En effet, l'administration a reconnu la bonne foi de l'OCP et nous a donné l'autorisation de continuer tout en respectant les procédures. Dans les prochains jours, nous allons pouvoir livrer l'engrais vers la Gambie. 5.000 tonnes d'engrais vont être livrées à partir de Kaolack vers la Gambie et une réception officielle du produit sera effectuée par les autorités gambiennes, a informé le directeur général de l'OCP-Sénégal, Mohamed Benzekri, lors d'un face-à-face avec la presse locale. Contrairement à l'information relayée par une partie de la presse, l'engrais en question n’est pas un don destiné à l’État du Sénégal, mais plutôt un produit régulièrement importé par la société OCP-Sénégal S.A." En tant que producteur africain, on est là pour servir nos partenaires africains. On est installé au Sénégal depuis 2016 pour servir en premier le Sénégal et puis les pays limitrophes", a-t-il conclu.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Kaolack-Mainlevee-sur-un...

