Kaolack / National 1: Asc Saloum et RS Yoff se neutralisent un but partout.

Pour le compte de la 8ème journée du national 1 amateur, l'ASC Saloum a croisé le fer contre Rs Yoff, ce dimanche au stade Lamine Guèye de Kaolack.



La rencontre s'est déroulée dans une bonne ambiance où le fair play a régné. Les deux équipes ont livré bon match sur le plan technique et tactique.

En première mi-temps, les deux formations ont fait un score nul et vierge.



En deuxième période les kaolackois ont mis le pied sur l'accélérateur. Ainsi, à la 61 ème minute l'attaquant de Saloum, Gaëtan Dasylva, a inscrit le premier but de la partie.



À la 88 ème minute sur une contre-attaque des visiteurs, Adama Sylla sur une belle frappe a remis les pendules à l'heure. Le match s'est terminé sur ce score.



Rappelons que l'Asc Saloum occupe la 3ème place du classement avec 13 points et peine à gagner à domicile. L'As Kaffrine quant à elle est leader avec 14 points...

