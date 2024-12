Kaolack : «Nous voulons que cette ère de financement attentiste soit révolue» (Le pdt d’Acts Isaac Mingou)

Dans le cadre de ses activités, l’Amicale des contrôleurs du trésor du Sénégal (Acts) a organisé à Kaolack un atelier pédagogique de formation et de renforcement des capacités de ses membres. «Rencontre didactique destinée aux contrôleurs du Trésor exerçant dans les postes comptables des régions de Kaolack, de Fatick, de Diourbel et de Kaffrine ainsi que les membres agents comptables des établissements publics officiant dans cette partie centre du pays». Tel est le thème central de cette session de formation. Il s’est agi, d’après le trésorier payeur régional de Kaolack, Vieux Malang Diémé, d’axer la réflexion sur l’élargissement des moyens d’investissements des collectivités territoriales en leur permettant de créer des établissements publics locaux et de détenir des actifs dans les Pme, Pmi. Une nouvelle démarche visant, selon le président de l'Amicale des contrôleurs du Trésor du Sénégal Isaac Mingou, à permettre aux collectivités territoriales de ne plus baser toute leurs recherches de fonds sur les PPA, les impôts locaux ou les transferts de l’Etat pour financer leur budget. «Nous voulons que cette ère de financement attentiste soit révolue et que les collectivités locales acteurs de leur développement dans les Pme, Pmi puissent percevoir des dividendes. Nous voulons nous inspirer du modèle de l’Allemagne ou les collectivités locales fondent des reversements au niveau de l’Etat. Nous voulons avoir des champions nationaux et organiser des navétanes des Pme (…)», a laissé entendre Isaac Mingou.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Kaolack-Nous-voulons-que...