Kaolack: Ousmane Noël Dieng offre des moutons de Tabaski aux populations et déclare sa candidature à la Mairie Le président du mouvement Mjk a offert des centaines de moutons aux populations de la commune, aux guides religieux, etc... Ce don entre dans le cadre de la célébration de la Tabaski à Kaolack durant laquelle les musulmans sont appelés à tuer des béliers en guise de sacrifice.









Les populations sont venues des 45 quartiers de Kaolack pour bénéficier des largesses de M. Dieng et de son mentor, Diène Farba Sarr.



Ousmane Noël Dieng a saisi cet instant pour déclarer officiellement sa candidature à la mairie de Kaolack pour les prochaines locales.



Dans la foulée, il a promis de poursuivre ses œuvres sociales et de sensibiliser la population sur le choix à faire aux locales pour le développement de Kaolack au détriment de ceux qu'ils qualifient de politiciens véreux...



