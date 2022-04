Kaolack : Pape Demba Bitèye organise un « Ndogou » à Kabatoki et annonce avoir déposé 14.160 parrains. Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022 à 00:02 | | 0 commentaire(s)|

Un ndogou de partage a été organisé hier, à Kabatoki, par le responsable politique de Benno Bokk Yakaar à Kaolack, en l'occurrence Pape Demba Bitèye.



Une occasion pour le patron du mouvement "KREM" de remercier ses militants pour leur engagement et leur détermination à ses côtés pour les prochains combats de Bby à Kaolack.



Pape Demba Bitèye a ainsi fait part de la poursuite des activités de proximité auprès de la population des différents quartiers de la commune et du département de Kaolack.



En marge de cette cérémonie, M. Bitèye a informé du dépôt de 14.160 parrains lors de la rencontre de collecte de parrainage avec à sa tête, le délégué régional, Moustapha Niasse...



