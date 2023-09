Kaolack: Plus de 50 cas positifs à la tuberculose détectés en 48 heures La contribution des acteurs communautaires et des personnes remarquables à Kaolack dans le cadre du Gamou international de Médina Baye est hautement appréciée. Le président du Réseau des acteurs communautaires du Sénégal, El Hadj Beytir Samb, a souligné que ces acteurs ont accompli un travail exceptionnel en matière de santé au cours des 72 dernières heures.

« Près de 50 cas de tuberculose ont déjà été détectés à Kaolack en seulement 72 heures. Depuis plusieurs jours, les acteurs communautaires de la santé sont activement engagés dans la capitale du Saloum pour mener des activités de sensibilisation et de prévention au bénéfice des milliers de pèlerins qui convergent vers Médina Baye », a-t-il déclaré.



El Hadj Beytir Samb a également souligné que plus de 100 acteurs communautaires ont été déployés à Médina Baye dans le cadre du Mawlid international célébré dans la cité de Baye Niass.



Ces derniers ont accompli cette prouesse grâce à l’appui de structures telles que le Programme national de lutte contre la tuberculose et l’ONG Plan International, entre autres.



