Kaolack- Pour une facture d’électricité: Maguette Séne abrège la vie de son père

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2020 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Le prévenu Maguette Séne a comparu ce mercredi 29 janvier à l’audience du tribunal de grande instance de Kaolack pour meurtre sur son propre père.



Le jeune homme âgé d’une trentaine d’années, avait roué de coups son père avant de l’achever avec une machette.



Ce, à cause de la cherté d’une facture d’électricité. Après la mort du vieux, le tribunal a requalifié les faits et a condamné Maguette Séne à 10 ans de prison ferme.

