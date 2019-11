Kaolack : Pr Daouda Ndiaye plaide pour une école de qualité

Le responsable du mouvement Action, professeur Daouda Ndiaye, a lancé ce week-end, à Kaolack, un appel à l’aide aux écoles qui jouent un rôle « central dans le développement » du pays. Il s’exprimait à l’école élémentaire Guédel Mbodji de Kaolack où son organisation a octroyé 500 kits scolaires et 500 cartes de couverture maladie universelle aux meilleurs élèves de l’académie.



« Actions à voulu motiver les élèves pour qu’ils puissent exceller dans l’éducation, et être demain, parmi les meilleurs experts du Sénégal pour participer au développement de leur pays. Ceux qui accompagnent l’école font tout pour que le pays soit développé » a-t-il dit.



Ainsi, il a annoncé que son mouvement fera d’autres actions au profit des écoles dans d’autres domaines. Et, il a invité les Sénégalais à apporter leurs contributions. Puisque, estime-t-il, l’Etat ne pouvant pas tout faire.



Le représentant du mouvement Actions à Kaolack, Djidiack Faye, et l’inspecteur de l’éducation et de la formation de la Commune, ont tous magnifié le geste du chef du département de parasitologie de l’université Cheikh Anta Diop.



