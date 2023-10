Kaolack / Présidentielle 2024 : Le Docteur Alioune Diouf suspend toutes ses activités politiques au sein de l'Apr et de Bby

" Chers amis, chers camarades!

Je voudrais vous informer à travers ce post qu'à partir d'aujourd'hui, je décide avec l'ensemble de mes militants et sympathisants composés de jeunes, femmes, adultes, cadres qui m'ont toujours accompagné dans mes actions politiques et citoyennes, de suspendre toutes mes activités politiques au sein de L'ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE (APR) et de la Coalition BENNO BOKK YAKAAR", a déclaré M. Diouf dans un communiqué lu à Dakaractu Kaolack.

Le docteur Alioune Diouf déplore ainsi un manque de considération dans le cadre de son compagnonnage avec l'Apr. "J'ai accompagné le président Macky Sall depuis 2010 avec engagement, loyauté et abnégation, en tant que cadre républicain et responsable politique à la base dans Kaolack commune. J'ai participé de manière très active et conséquente à toutes les conquêtes électorales et victoires de la coalition benno bok yakaar à Kaolack département et particulièrement Kaolack commune. En notre qualité de président de comité électoral de la zone de Médina Mbaba, Médina Baye...qui polarise une population électorale qui dépasse de loin certaines communes rurales du département de kaolack, nous avons toujours remporté les élections pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar et dans notre bureau et centre de vote.

En tant que responsable politique nous n' avons jamais cessé de travailler pour la massification et l'animation du parti et la coalition, c'est ce qui nous a même amené à créer un mouvement appelé MNPDS constitué de jeunes, de femmes de cadres. Ce mouvement a eu à faire beaucoup d'activités à caractère social dans différents domaines tels que la santé, l'éducation et l'économie en général pour assister les populations plus particulièrement les jeunes et les femmes comme l'a toujours demandé notre mentor le Président Macky Sall. Malgré tous ces efforts consentis en tant que responsable politique engagé aux côtés du Président depuis plus de douze ans, nous avons constaté un manque de considération et de reconnaissance de la part du top management du parti à notre endroit.

Nous revendiquons notre apport déterminant à toutes les victoires de la coalition Benno Bokk Yakaar à kaolack!", a-t-il ajouté.

Avant de terminer, je donne rendez-vous très prochainement à mes compagnons de toujours, militants, sympathisants pour échanger sur notre avenir politique car nous sommes résolument engagés pour le développement du Sénégal et de notre ville Kaolack..."