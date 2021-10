Kaolack / Programme spécial “Xeyu Ndaw Yi”: Plus de 800 jeunes reçoivent leurs tickets de contractualisation Dans la poursuite du programme spécial attribué à l’emploi des 65.000 jeunes Sénégalais initié par le président de la République durant le mois de mars dernier, un effectif de 859 jeunes ressortissants des départements de Kaolack, de Nioro et de Guinguinéo, ont signé le jeudi 30 septembre 2021, leurs Actes de conformité à l’emploi, pilier n°1.

C’était en présence du ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Dame Diop, qui a présidé cette rencontre aux côtés des maires de communes venus massivement et diverses autres autorités administratives et coutumières de la région de Kaolack.



Dans ce même sillage, une population de 140 jeunes a aussi été enrôlée dans l’autre programme étatique de formation et financement. Ces jeunes ont reçu, pendant la même cérémonie, leurs bons de formation dans le cadre de ce programme, dont le financement est estimé à 59 millions FCfa.



Ces activités ont aussi été suivies par les autres financements offerts par la Direction de l’entrepreneuriat rapide (Der), soit un montant de 9,9 millions FCfa, pour couvrir les activités de projet de 19 jeunes établis dans le département de Kaolack.



Pour le ministre Dame Diop, “ c’est pour la première fois que le Sénégal couvre ce genre de recrutement massif et territorialisé. Et pour ce faire, les préfets de départements ont présidé chacun, des réunions de Comités départementaux pour la territorialisation des recrutements, des formations et des financements, qui constituent l’essentiel des piliers du programme “Xeyu Ndaw Yi ”, a-t-il tenu à préciser.













