Kaolack : «Puisque l'état veut se lancer dans une dynamique de concurrence avec les chauffeurs et transporteurs, nous avons décidé de nous préparer» (Alassane Ndoye) Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2024 à 01:58

L’organisation des chauffeurs du Sénégal s’est réunie pour échanger sur son projet de renouvellement de son parc automobile. En effet, les chauffeurs ont décidé de faire face à la concurrence avec l’état avec un matériel roulant neuf. Ces derniers qui n’excluent pas l’idée de travailler avec l’état ont déjà entamé, avec le soutien de partenaires au Sénégal et à l’étranger, une procédure de renouvellement de leurs parcs automobiles pour mieux faire face à la concurrence dans le secteur du transport. « Puisque l’état veut se lancer dans une dynamique de concurrence avec les chauffeurs et transporteurs, nous avons décidé de nous préparer pour y faire face. Nous allons nous doter de matériels roulants neufs qui répondent aux attentes des usagers », a déclaré le secrétaire général national des transporteurs routiers du Sénégal Alassane Ndoye. Qui estime que « l'État ne peut pas financer tous les transporteurs du Sénégal et leur doter de véhicules neufs ». Aussi, préconise-t-il, la création de compagnies de transports et de GIE pour une bonne organisation et une meilleure rentabilité dans le secteur du transport.

Source : https://www.dakaractu.com/Kaolack-Puisque-l-etat-v...

