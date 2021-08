Kaolack: Quatre passagers tués, écrasés par un camion malien, la population en brûle sept autres Un camion malien a dérapé et a écrasé un taxi qui avait à son bord quatre (4) passagers. Ceci, trois mois après l'accident mortel causé par un autre camion malien, emportant trois agents de Leral.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Août 2021 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

Suite à cet accident violent et tragique, la population a déjà brûlé sept (7) autres camions maliens et les violences ne sont pas prêtes de s'estomper.





