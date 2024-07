Kaolack / Renouvellement du parc automobile de transport : Le secteur prêt à mettre 5 000 nouveaux véhicules dans le trafic

L’Assemblée générale nationale du Syndicat national du transport routier (SNTR), convoquée à Kaolack, le samedi 13 Juillet dernier par le président national du Regroupement des chauffeurs du Sénégal, Dame Lô, a fait jaillir de nouvelles perspectives dans le secteur du transport terrestre. En tout cas, du côté de la logistique du parc automobile, où le regroupement national des chauffeurs du pays a fait la commande de 5 000 nouveaux véhicules auprès du concessionnaire « IVECO ».



Selon "Sud Quotidien", des véhicules de toutes catégories et nombre de places confondues, bus, minibus, autocars, entre autres types de véhicules de transport en commun. Pour un premier jet, 300 à 400 automobiles ont déjà été commandées pour le renouvellement partiel du parc automobile sénégalais, sur une bonne partie du territoire national. Le projet en question est financé sur fonds propres, en attendant une éventuelle subvention de l’État du Sénégal.



Cette rencontre qui mobilisait le Directoire national du Syndicat du transport routier et l’ensemble des représentants des regroupements des 14 régions du pays, a ainsi été convoquée pour informer les futurs bénéficiaires de ces nouveaux véhicules, sur les modalités d’acquisition et présenter sous forme de diapo, les différents types de véhicules promus par l’usine de fabrication de la ville de Prague (République Tchèque).



Les débats, quant à eux, se sont poursuivis pendant une longue séquence de questions/réponses entre les concessionnaires du projet, chauffeurs et transporteurs, afin de permettre aux futurs récipiendaires d’avoir le cœur net sur les tenants et les aboutissants du projet. Pour le Syndicat national du transport routier, l’idée du projet repose toutefois sur une stratégie de renforcer le système de trafic en vigueur au Sénégal et dans le reste de l’Afrique.



Autrement dit, parvenir à une forme d’organisation plus rationnelle, pours’ouvrir de nouveaux circuits de transport et aller à la conquête d’un certain nombre de pays africains. Et en dépit du besoin de faire face à la concurrence que lui impose l’État avec « Dakar Dem Dikk » et « Sénégal Dem Dikk’ et celle que lui exige le trafic jugé déloyal, exercé par les véhicules « clandos » » Waar Gaïndé’ et les vélos taxis, la volonté de ces transporteurs est aussi de mettre en place des agences de voyages toutes destinations et de maintenir leurs activités au sein des gares routières.