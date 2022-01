Kaolack : Serigne Mboup en tête dans les principaux centres de vote

Le scrutin de ce dimanche commence à livrer ses premiers résultats dans la commune de Kaolack. A 16 h, le taux de participation était de 16 pour cent selon des chiffres de la préfecture. Un taux un peu au-dessus de la moyenne pour des élections locales. De fait, les engouements notés dans les principaux centres de vote peuvent valider ce chiffre. Dans l’après-midi, les affluences étaient moindres, ce qui pourrait minorer cette tendance.



En ce qui concerne les premiers résultats, la liste And Nawle And Liggey de l’homme d’affaires Serigne Mboup arrive nettement en tête dans les principaux bureau témoins. C’est le cas dans le plus grand centre de vote de l’école élémentaire El Hadj Ibrahima Niass où elle arrive en tête dans tous les bureaux de vote. Idem à Seck Faye dans le quartier de Kasnack ou à l’hôtel de ville de la capitale régionale. Au fur à mesure de la publication des résultats, les sentiments sont différents dans les états majors. Si c’est un mutisme complet du côté de la permanence de BBY à Leona, par contre l’heure est à la célébration à la résidence de l’homme d’affaires au quartier de Touba Ndorong où la nuit risque d’être longue avec une grande animation.