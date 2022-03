Kaolack-Transport et commerce : Serigne Mboup ouvre de nouveaux circuits Un mois après son installation comme maire, Serigne Mboup a annoncé la réorganisation du commerce de proximité et du transport dans la ville de Kaolack, afin de désengorger les marchés et les routes. Il veut révolutionner le secteur des Jakarta qui nage dans l’anarchie.

Les Kaolackois devront s’habituer aux nouveaux concepts employés par Serigne Mboup lors de sa dernière sortie, pour parler de la réorganisation des secteurs du commerce et du transport.



«Pour lutter efficacement contre les encombrements, nous voulons regrouper le petit commerce, les conducteurs de motos Jakarta et les taximen dans des lieux bien aménagés appelés «Marchés gox bi»», explique Serigne Mboup. C’est un moyen de permettre à Kaolack de respirer tant l’anarchie est chronique. Le maire de Kaolack annonce une réorganisation qui va permettre à la ville de respirer.



«Au niveau de chaque quartier, nous aurons un espace de 2 à 3 mille mètres carrés avec des étals, un parking, des toilettes, une boutique «Made in Kaolack», des moyens de paiement électronique et de connexion internet qui vont faciliter les transactions, le partage d’informations et la sensibilisation citoyenne à travers des panneaux numériques», a promis M. Mboup.



Insertion et formation professionnelle pour les Jakartamen



Aujourd’hui, Kaolack veut changer les habitudes. Notamment dans le secteur des transports dominé par les Jakarta.



«Les Jakartamen ne refusent pas de s’enregistrer et de payer, mais ils n’en voient pas les avantages. La municipalité veut les insérer dans le circuit bancaire pour leur donner des prêts, avec une formation professionnelle qui leur permettra de gravir les échelons et de devenir des propriétaires d’entreprises car nous trouvons anormal que quelqu’un passe plus de 4 ans dans ce métier sans évoluer», a avancé le maire, soulignant que le nombre de 3 mille conducteurs répertoriés sur les 20 mille actifs, est «minime par rapport à leur potentialité et constitue aussi un frein pour leur épanouissement».



En écho, Sékou Dramé, Directeur général de la Sonatel, souligne : «L’aménagement du cadre de vie urbain fait partie des actions de la Sonatel, nous avons trouvé le programme de la mairie très ambitieux, ainsi nous comptons l’accompagner. En termes de visibilité, nous allons saisir l’opportunité qui nous a été offerte à travers nos participations à toutes les activités économiques phare de la commune».

