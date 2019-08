Kaolack: Un homme se jette dans un puits

Amadou Dieng, la quarantaine, époux et père de 2 enfants, a abrégé sa vie à la suite d'un malentendu avec sa famille. Résidant au quartier Médina Mbaba (Commune Kaolack), ne pouvant plus supporter son amertume, il décida d'abréger sa vie avec un couteau ce qu'évidemment parents et voisins l’ont empêché de réussir.



Son frère M. N. Dieng dut recourir à la police pour le dissuader de son projet de mettre un terme à sa vie.



Acheminé au commissariat de Ndorong,où il passa 2 heures, parents et limiers pensaient avoir réussi à le dissuader mais s'était sans compter avec la détermination de l'homme.

Après sa libération, il rejoignit la demeure familiale. Quelques heures après, il vide les lieux et alla à la périphérie de la ville à Darou Ndiaye après Thioffac vers Niolanème, dans la commune de Mbadakhoune, pour se jeter dans un puits.



Les sapeurs-pompiers repêchèrent le corps de A. Dieng et l'acheminèrent à la morgue de l'hopital El hadji Ibrahima Niass et selon nos dernières informations, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort.



La victime souffrait de troubles psychologiques et vendait du savon au marché de Médina Baye.

