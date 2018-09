Kaolack :Un individu menace d’incendier le tribunal et brandit deux couteaux

Hier, au tribunal de Kaolack dans une salle où se tient l’audience des flagrants délits, au moment où les justiciables et prévenus attendaient le démarrage de l’audience, un homme, âge d’une trentaine d’année, vêtu d’un t-shirt bleu et d’un pantalon gris, a menacé d’incendier le tribunal.



Selon des sources, le quidam a commencé par vociférer des propos, menaçants à l’endroit des juges qui n’avaient pas encore rejoint la salle. ‘’Vous ne savez pas juger ! Je vais vous montrer ce qu’est un jugement ! Gare à vous, si vous ne jugez pas convenablement’’ ! s’écriait-il, en tente de déverser sur lui, le liquide inflammable, contenu dans une bouteille de kirène.



Heureusement que les gardes pénitentiaires sont vite, intervenus pour l’empêcher de mettre le feu. C’est à cet instant qu’il a brandi deux couteaux contre les matons. Neutralisé par une dizaine d’hommes en service, il est conduit à la Police de la localité.



