Kaolack : Un mort et plusieurs blessés dans l’effondrement de la dalle d’un bâtiment L’effondrement de la dalle d’un bâtiment a fait un mort à Médina Baye (Kaolack, centre), peu après 16 heures, nous a appris l’APS de source sécuritaire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2024 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs blessés ont été extraits des décombres par les éléments de la 23e compagnie d’incendie et de secours du groupement des Sapeurs-pompiers de Kaolack qui sont encore sur les lieux pour tenter de retrouvés d’éventuelles autres victimes.



Selon l’agence, la victime était une fille en position de stage dans un Groupement d’intérêt économique (GIE) de femmes qui s’activent dans la transformation de produits locaux et dont le bâtiment en question leur servait de siège social.



Les blessés ont été acheminés au centre de santé de Médina Baye et au Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.



Les autorités administratives locales se sont rendues sur les lieux pour s’enquérir de la situation, alors que la Police, après constat, a ouvert une enquête dans le but de mettre la lumière sur cet accident.



Interrogés sur place, des témoins du drame interpellent les pouvoirs sur l’urgence de veiller davantage sur les constructions et sur l’état de certains bâtiments pour faire respecter la réglementation en vigueur.



