Kaolack: Un voleur dérobe plusieurs téléphones portables et de l'argent chez Mbodja Niass et s'empare du... Un homme s'est introduit nuitamment chez Mbodja Niass dans la nuit du dimanche au lundi, vers 4h du matin pour y dérober plusieurs téléphones portables. Il a pu être identifié par une caméra de surveillance, après avoir retiré l'argent qui "dormait" dans un des téléphones.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 06:35 | | 0 commentaire(s)|

En effet, l'hôte indélicat qui s'est introduit dans la maison à une heure de "crime", 4h du matin a raflé tout ce qui était à portée de main.



Plusieurs téléphones portables ont été emportés et un des appareils avait un dépôt d'argent d'un montant de trois cent cinquante mille (350.000) F CFA.



Après son forfait, il est allé retirer l'argent à la station Babou Guèye. Il a pu être identifié par les caméras de surveillance, mais le voleur s'est fondu dans la nature. Un appel à témoins a été lancé avec ce numéro pour qui le localiserait: 774980908

