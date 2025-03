Kaolack - Yobou Ndogou 2025 : "La reddition des comptes est importante, mais..." (Serigne Babacar Mbacké Moukabaro) Rédigé par leral.net le Lundi 17 Mars 2025 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

Comme à l’accoutumée, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro a procédé hier à la traditionnelle remise de « Ndogou » à Serigne Fallou Mbacké, représentant du khalife général des Mourides à Diourbel. À son retour à Kaolack, le guide religieux a fait face à la presse locale pour revenir sur l’historique de ces « Ndogou », mais également pour donner son point de vue sur l'actualité nationale, notamment la reddition des comptes. Selon le petit-fils de Serigne Touba, c’est bien de traquer et de trouver ceux qui ont pris l’argent du contribuable sénégalais pour qu’ils remboursent, mais le régime doit faire focus sur les préoccupations des sénégalais, parce que, dit-il, cinq ans, c'est très court. « Le pouvoir n'est pas éternel, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas développer ce pays avec ce climat de tension. Il faut qu'ils apaisent les choses. Emprisonner les gens ne règlent rien du tout. Mais que ceux qui ont détourné, remboursent tout simplement et qu'on passe à autre chose. Topaneté bakhoul dafay tardél rèw. Teudié bi amoul bénn ndiarigne», a-t-il déclaré. Concernant l’affaire de la régularisation des motos taxis Jakarta, Serigne Babacar Moukabaro, a invité les autorités à prolonger la date limite de dépôt des papiers et faciliter le processus de régularisation en diminuant les frais pour permettre à tous les conducteurs de deux roues d’avoir des papiers. Le marabout a par ailleurs salué lesdites mesures...

