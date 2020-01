Kaolack : comment le fils d’Abdou Aziz ‘’Américain’’a été tué L’insécurité grandit à Kaolack. Après des braquages répétés contre des ressortissants chinois il y a quelques semaines, des malfaiteurs lourdement armés de coupes-coupes, de pistolets, entre autres, ont attaqué la maison d'un ressortissant étranger dans la commune de Kahone, dans la nuit du mardi au mercredi. Abdoul Aziz, le propriétaire de la maison et son fils Mouhamed ont tenté de s'opposer aux assaillants. Ils seront gravement blessés à la suite d’une bagarre, selon Sud Fm. Les bandits réussissent ainsi à dérober 2 millions FCFA et 3000 dollars. Le fils d’Abdou Aziz, Mouhamed, décèdera à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack où ils ont été acheminés. Une enquête a été ouverte.

