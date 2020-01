Kaolack : le jeune Mohamed Cissé inhumé dimanche à Médina Baye

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 07:27

Mohamed Bassirou Cissé, le jeune américain d’origine américaine mort à la suite d’une agression dans la nuit du mardi au mercredi, à Kahone (Kaolack) a été inhumé ce dimanche à à Médina Baye, selon la RFM. C’est l’imam de Médina Baye, Cheikh Tidiane Aly Cissé qui a dirigé sa prière mortuaire en présence de la délégation gouvernementale dirigée par le Ministre Mor Ngom, des autorités locales et surtout de la famille de Elhadji Ibrahima Niass. Sa mère et sa sœur venues des Etats-Unis ont assisté aux funérailles.



Abdou Aziz Cissé, son père, blessé au cours de cette agression dans le domicile familial est toujours retenu à l’hôpital.





