Kaolack : un incendie annoncé au marché central Alors que les soldats du feu luttent contre un incendie sur l’avenue Blaise Diagne, à Dakar, depuis 2 heures du matin, cette nuit, un autre incendie est annoncé au marché central de Kaolack, selon la RFM. Le feu s’est déclaré dans un marché de tissu, signale la même source. Les causes de l’incendie et les pertes en matériel, ne sont pas encore connues.

