Kaolack : une femme retrouvée pendue dans sa salle de bain Une femme mariée à un homme polygame a été retrouvée morte pendue dans sa salle de bain, hier vers 21 heures, selon la Rfm. On se sait pas pour l’heure s’il s’agit d’un suicide ou d’un meurtre, mais le mari de la femme rentré récemment de l’étranger et sa co-épouse, ont été entendus par la police. Une enquête a été ouverte.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mars 2020 à 12:11 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos