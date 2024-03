Karaté/ Jeux africains: Makhtar Diop médaille d’argent et Mohamed Falilou Diop médaille de bronze Makhtar Diop médaille d’argent et Mohamed Falilou Diop médaille de bronze aux jeux africains. Ces deux tireurs sont à Besançon sous la direction du coach Fodé Ndao. Et pour le footbal, le Sénégal a battu le Sud Soudan sur un score de 1 but à 0 aux jeux africains.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2024 à 14:14 | | 0 commentaire(s)|















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook