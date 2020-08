Kardashian et Kanye West : vacances en famille pour “sauver” leur mariage Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Pour raviver la faible flamme de leur amour, Kim Kardashian et Kanye West embarquent pour un voyage en famille. D’après TMZ.com, ils auraient décidé de sauter dans un jet et d’emmener leurs quatre enfants pour des vacances. Objectif : “essayer de sauver” leur mariage. Ils auraient discuté de cette escapade lors de la récente venue éclair de Kim dans le Wyoming, où Kanye avait établi son QG de campagne.

Nos confrères américains rapportent qu’un jet privé a été vu en train de quitter Los Angeles, le dimanche 2 août 2020 au matin. Quelques heures plus tard, il atterrissait à Cody, dans le Wyoming. C’est là que Kanye West a été vu en train d’embarquer dans l’appareil, suivi de son fils Saint (4 ans), quelques minutes plus tard, et Kim, North (7 ans), Chicago (2 ans et demi) et Psalm (1 an et 3 mois). Si l’avion a bien décollé, on ne sait toujours pas où il a atterri. On devra attendre la publication des photos du voyage sur Instagram pour connaître leur destination…



