Karim Meïssa Wade est bien Français

Si l’on en croit Source A, Karim Wade est bel et bien un citoyen français. Le journal révèle que le fils de Wade l’a souligné lors de son audition en ligne par la juge du tribunal de grande instance de Paris Lucie Berthezen, dans le cadre de l’instruction de sa plainte contre l’État du Sénégal déposée en France.



D’après le journal, l’ancien ministre d’État a déclaré avoir choisi l’Hexagone pour ester en justice parce qu’il possède la nationalité française et qu’il est victime de délits et crimes perpétrés à son encontre, à l’étranger (au Sénégal).



«Il ne me servirait à rien de déposer plainte devant les juridictions sénégalaises, ces dernières étant totalement instrumentalisées à mon détriment, a-t-il ajouté, selon Source A. C’est pourquoi, possédant ma nationalité française, j’ai déposé plainte en France.»













Seneweb News