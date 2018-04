Karim Wade sollicite une demande d'établissement de la C.I et son inscription sur la liste électorale Karim WADE, candidat du PDS a sollicité une demande d'établissement de la C.I et son inscription sur la liste électorale à l'ambassade de Koweit, ce 16 Avril 2018 et a reçu son récépissé en bonne et due forme.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Avril 2018 à 10:05

Ci-joint, la vidéo.



